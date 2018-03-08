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Pentagon’dan o iddialara yalanlama

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 23:00 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 23:00

ABD Savunma Bakanlığı, ABD 6. filosunun Kıbrıs açıklarında 10'uncu parselde Rum yönetiminin tek taraflı sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen Exxon Mobil şirketine koruma sağlayacağı iddialarının "asılsız" olduğunu açıkladı.


 Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johny Michael, Kıbrıs açıklarında Rum yönetiminin tek taraflı sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen Exxon Mobil'in durumuna ilişkin, "ABD’nin 6. filosunun Exxon Mobil’i korumak için Doğu Akdeniz’de olduğu iddiaları tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.
 
Michael şöyle devam etti:
 
"Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 26’ncı Deniz Sefer Birliği 6’ncı  Filo görev bölgesine düzenli bir program görevi üzerine gönderilmiştir. Wasp  sınıfı Ambifibi USS Iwo Jima ve Deniz Sefer Birliği dahil beraberindeki Amfibi  Filosu 6 Mart’ta Juniper Kobra 2018 tatbikatına katılmak üzere İsrail’e vardı."
 
Juniper Cobra 2018 tatbikatının ABD ile İsrail arasında düzenli  yapılan bir eğitim tatbikatı olduğunu ifade eden Michael, tatbikatın üç hafta  süreceğini ve bilgisayar destekli füze savunma, kriz takviye, dış afet yardımı  gibi eğitimler konusunda simülasyonlardan oluştuğunu kaydetti.
 
İddalarda adı geçen Oak Hill gemisi bölgeden ayrıldı
 
Michael, iddialarda adı geçen diğer gemi Harpers Ferry sınıfı USS Oak  Hill çıkarma gemisinin ise bölgeden ayrılıp Karadeniz'de Romanya’nın öncülük  ettiği 2018 Bahar Fırtınası Tatbikatı'na katılmak üzere 7 Mart’ta Çanakkale ve  İstanbul Boğazı'nı geçtiğini aktardı.
 
Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan ABD Donanmasından  bir yetkili ise iddiaları yalanlayarak, İwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu  gemilerinin grup halinde sevk edildiğine dikkati çekti. Yetkili, bu savaş gemisi  sevkiyatlarının aylar öncesinden yapıldığını ve genellikle 7 aylık görev  süresinden oluştuğunu aktardı.
 
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, İwo Jima grubu gemilerinin 6  Şubat’ta ABD’nin doğu yakasından ayrıldığını ve 6. filo görev bölgesine vardığını  ifade ederek, şöyle dedi:
 
"Gemilerin sevklerinde çok daha büyük bir resim var. Donanma ileri  zamanlı programlarla çalışır. Bir Amfibi Hazırlık Grubunun sevki diğer Amfibi  Hazırlık Gemi Grubu ile o gemi grubunun özellikle nereye gideceği üzerinden  koordine edilerek yapılır."
 
Yetkili, İwo Jime gemi grubunun İsrail ile tatbikattan sonra bölgede  kalıp kalmayacağının veya burada ne yapacağının bulunduğu bölge komutanlığının  kararına bağlı olacağını belirtti.
 
"Sıra dışı bir durum değil"
 
Türk güvenlik kaynakları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, söz  konusu haberleri yalanlayarak bu yöndeki iddialarla Yunanistan ve Güney Kıbrıs  Rum Yönetimi'nin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtmişti.
 
Bunun üzerine ABDli petrol devi Exxon Mobil'in Kıbrıs adasının  güneyinden yer alan 10. parselde sondaj çalışması yapmayı planladığı ile ilgili  haberler üzerine Yunan ve Rum basını Exxon Mobil gemilerinin ABD'nin 6'ncı  Filo'nun bölgeye sevk ettiği gemilerce korunacağı iddialarına yer vermişti.
 
Rum yönetiminin tek taraflı sondaj yapmayı planladığı düşünülen  parseller bakımından İtalyan ENI şirketinin faaliyet göstermeye çalıştığı 3.  parselle ABD'li Exxon Mobil şirketinin faaliyet göstermek istediği 10. parsel,  konumları itibarıyla farklılık gösteriyor.
 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri KKTC’nin münhasır  ekonomik bölgesi içinde bulunması sebebiyle ENI firmasına ait Saipem 12.000  gemisini engellerken, güvenlik kaynakları, 10. parselin KKTC ve Türkiye münhasır  ekonomik bölgesi dışında kaldığına dikkati çekiyor.
 
ABD gemilerinin Akdeniz’de önceki yıllarda da NATO ve diğer ülkelerle  ortak deniz tatbikatlarına katıldığını belirten yetkililer, bazı haberlere konu  olan bu gemilerin bölgede bulunmasının sıra dışı bir duruma işaret etmediğini  vurguluyor.

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