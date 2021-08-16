Pentagon'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması: Türk ve uluslararası ortaklarla beraber çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Afganistan hükümetinin ve ordusunun Taliban karşısındaki ani çöküşünü "liderlik eksikliğine" bağladı. AFP'nin haberine göre; Kirby, "Kaynak sağlayabilirsiniz, eğitebilirsiniz, destek verebilirsiniz, tavsiyede bulunabilirsiniz, yardım edebilirsiniz fakat iradeyi satın alamazsınız, liderliği elde edemezsiniz" ifadelerini kullandı.
1000 ASKER DAHA GÖNDERİLECEK
Kirby, Kabil Havalimanı’nda bulunan 2 bin 500 Amerikan askerine ek olarak 1000 Amerikan askerinin daha şehre gönderildiğini söyledi.