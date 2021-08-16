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Pentagon'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması: Türk ve uluslararası ortaklarla beraber çalışıyoruz

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 19:43 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 20:18

Son dakika haberi... Pentagon Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada "ABD, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar, Kabil Havalimanı’nı kalabalıktan arındırmak için birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.


ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Afganistan hükümetinin ve ordusunun Taliban karşısındaki ani çöküşünü "liderlik eksikliğine" bağladı. AFP'nin haberine göre; Kirby, "Kaynak sağlayabilirsiniz, eğitebilirsiniz, destek verebilirsiniz, tavsiyede bulunabilirsiniz, yardım edebilirsiniz fakat iradeyi satın alamazsınız, liderliği elde edemezsiniz" ifadelerini kullandı.
 
1000 ASKER DAHA GÖNDERİLECEK
Kirby, Kabil Havalimanı’nda bulunan 2 bin 500 Amerikan askerine ek olarak 1000 Amerikan askerinin daha şehre gönderildiğini söyledi.
 

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kabil afganistan havaalanı pentagon
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