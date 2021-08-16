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Pentagon'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması: Türk ve uluslararası ortaklarla beraber çalışıyoruz

Pentagon'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması: Türk ve uluslararası ortaklarla beraber çalışıyoruz