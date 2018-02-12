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Pentagon'dan flaş YPG kararı
AA
| 12 Şubat 2018 Pazartesi - 20:14
| Son Güncelleme : 12 02 2018 - 20:33
Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdı.
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