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Pentagon'dan flaş YPG kararı

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 20:14 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 20:33

Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdı.


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