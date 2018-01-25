Pentagon'dan flaş YPG açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan YPG'ye yaptıkları silah yardımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz" denildi.

