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Pentagon'dan flaş açıklama

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 20:45 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 21:37

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize, PYD/PKK’nın Afrin’den Kilis’e roket saldırısına ilişkin bir soruya, “Türkiye’ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz.” dedi.


Korgeneral McKenize, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana  White ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
 AA muhabirinin YPG’nin Afrin’den Türkiye’nin Kilis iline yönelik roket  saldırılarında birçok sivilin öldüğü onlarca sivilin de yaralandığını  hatırlatması üzerine Korgeneral McKenzie şöyle konuştu:
 
“Türkiye’ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz. Bu spesifik saldırı ile  ilgili bilgim yok ancak PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırılarını elbetteki  kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini minimize etmek üzere Türkiye ile çalışıyoruz.”
 
“Bu silahlar DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplanacak"
 
AA muhabirinin PYD/PKK’nın paravanı SDG’ya verilen ağır silahların  toplatılacağının söylendiğini hatırlatarak “Bu silahların toplama işlemi başladı  mı bu konuda ne aşamadasınız?” sorusuna ise McKenize “Bu silahlar DEAŞ ile  operasyon bittiğinde toplanacak - ki biliyorsunuz DEAŞ'a karşı operasyonlar Fırat  Vadisinde devam ediyor- bu ekipmanlar orada SDG tarafından iyi amaçlarla  kullanılıyor” şeklinde konuştu.
 
Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla PYD/PKK'nın paravanı  SDG'ye ağır silah ve ekipmanları Rakka operasyonu kapsamında verdiğini, bu  operasyonu tamamlandıktan sonra ağır silahların ve ABD personeli tarafından  kullanılan ağır ekipmanların toplatılacağını açıklamıştı.
 
 
 
 
 

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