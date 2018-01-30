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Pentagon'dan Afrin açıklaması

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 0:22 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 0:24

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Afrin konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını ve Afrin'de "sivil kayıplar yaşandığına" ilişkin iddialara dair herhangi bir bilgileri olmadığını söyledi.


Albay Manning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını  yanıtladı.
 
 Bir gazetecinin "Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın  sivil kayıplara neden olduğu" iddialarına ilişkin bir sorusu üzerine Albay  Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam  ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok." dedi.
 
 
Münbiç'te Türkiye ile ABD arasındaki iletişim "yakın ve devamlı"
 
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM)   Orgeneral Joseph Votel'in  "Münbiç'ten asker çekmenin gündemlerinde olmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin  bir soruya da yanıt veren Manning, Türkiye ile Münbiç bölgesinde kuvvetlerin  güvenli ayrışması konusunda iletişimleri olduğunu kaydetti.
 
 Söz konusu iletişimi "yakın ve devamlı" olarak tanımlayan Manning,  Münbiç'teki durumun potansiyel saldırı ihtimaline karşı bir güç koruması konusu  olup olmadığına yönelik bir soruya ise "Hayır" yanıtını verdi.
 
Türkiye'nin ABD kuvvetlerinin yerlerini bildiğini hatırlatan Manning,  Koalisyonun Münbiç’te sadece Münbiç Askeri Konseyi ile ilişkisi olduğunu ve  Konseyin Münbiç'i DEAŞ'a karşı savunmak için kurulduğunu iddia etti.
 
AA muhabirinin, ABD'nin Türkiye’ye PYD/PKK unsurlarını Münbiç'ten  çıkarma sözü verdiğini ancak Türkiye'nin Washington'un bu sözünü tutmadığı  yönündeki açıklamalarını sorması üzerine konuyla ilgili söz alan Pentagon Sözcüsü  Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Münbiç’in Münbiç Askeri Konseyinin kontrolünde  bulunduğunu ve söz konusu organizasyonun yüzde 60’ının Araplardan, geri kalanın  ise Kürt, Türkmen ve Hristiyan Suriyelilerden oluştuğunu ileri sürdü.
 
Binbaşı Galloway, SDG'nin (PYD/PKK) Münbiç Askeri Konseyini eğittiğini  ve söz konusu konseyin yerel halk tarafından seçilen sivil yönetimi temsil  ettiğini savundu.
 
İntihar bombacısı PKK'lıya ilişkin soru geçiştirildi
 
Başta Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK tarafından da  övgüyle bahsedilen Avesta Habur adındaki PYD/PKK'lı kadın teröristin, Afrin’de  intihar saldırısı düzenlediği iddialarına ilişkin sorunun Pentagon tarafından  geçiştirilmesi dikkati çekti.
AA muhabirinin söz konusu teröristin, bombalı saldırı düzenlemesine  tepkilerinin ne olacağını sorması üzerine sözü Rankine-Galloway’a devreden  Manning, Afrin operasyonunun "dikkatleri DEAŞ operasyonlarından çektiği"  yönündeki iddiaları yineledi.
 
Konuya ilişkin açıklama yapan Binbaşı Galloway ise söz konusu iddialar  konusunda elinde yeterince bilgi olmadığını söyledi.
 
Galloway şöyle devam etti:
 
 "Afrin'de faaliyet gösteren Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele  koalisyonunun parçası değil. Oradaki Kürt gruplarla çalışmıyoruz. Oradaki tek  odağımız ağırlıklı olarak Orta Fırat Vadisi'nin güneyine doğru DEAŞ'a karşı  yürütülen operasyonlardır. Türk kuvvetleriyle çatışan oradaki Kürt grupların DEAŞ  karşıtı koalisyon ile hiçbir ilgileri yok.”
 
Ancak Binbaşı Galloway, PYD/PKK militanlarının, Münbiç ve diğer ABD  destekli bölgelerden Afrin'e geçtiği yönündeki bir soruya ise ellerinde bu  geçişleri teyit edecek bilgi olmadığı yanıtını verdi.
 

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