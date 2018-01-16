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Pentagon'dan Afrin açıklaması

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 19:29 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 19:36

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı.


Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian  Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ  mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları  desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok." ifadelerini kullandı.
 
ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden  Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir  eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı  operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını  aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya  teşvik ettiklerini kaydetti.
 
 
Gün içerisinde AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ  karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir  operasyonunda, koalisyonun oradaki PYD/PKK unsurlarını destekleyip  desteklemeyeceği sorusuna "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in  Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi  boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz."  yanıtını vermişti.
 
    
 
    
 
  

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Pentagon Afrin
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