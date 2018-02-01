01 Şubat 2018 Perşembe
İSTANBUL 
14°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.529 0.00 EURO 4,6730 0.16
USD 3,7570 0.00 ALTIN 162,500 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Pentagon'a cep telefonu yasağı gelebilir

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 0:02 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 0:02

ABD Savunma Bakanı Mattis'in, cep telefonları, akıllı saatler ve fiziksel alıştırma takibi yapabilen elektronik cihazların Pentagon'a alınmaması konusunda çalışma yapılmasına ilişkin talimat verdiği belirtildi.


GPS izli spor uygulaması Strava'nın dünya ısı  haritasında ABD'nin gizli askeri üslerini gösterdiğinin ortaya çıkması üzerine,  ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Savunma Bakanlığı binası Pentagon'a da cep  telefonu ve fiziksel alıştırma takip uygulamalarını içeren cihazların alınmasına  yasak getirmeyi düşündüğü bildirildi. 
 
Strava'nın askeri üsleri gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla, Amerikan  medyasına isim vermeden konuşan bazı savunma yetkilileri, Bakan Mattis'in,  İstihbarattan Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kari Bingen'e, cep telefonları,  akıllı saatler ve fiziksel alıştırma takibi yapabilen elektronik cihazların  Pentagon'a alınmaması konusunda bir çalışma yapması talimatı verdiğini aktardı.
 
Yetkililer, Mattis'in 22 bin sivil ve askerin çalıştığı Pentagon  binasına bu cihazların alınmamasının değerlendirdiğini belirtirken Strava'ya  ilişkin hafta sonu çıkan haberlerin bu süreci hızlandırdığı bilgisini paylaştı.
 
Pentagon'dan konuya ilişkin yazılı açıklamada ise "Güvenlik  tehditlerini ciddiye alıyoruz ve Savunma Bakanlığı personelimizin güvenliğini  artırmak için her zaman ek önlemlere bakıyoruz." ifadeleri yer aldı.
 
Strava uygulamasının ABD'nin dünya üzerindeki üslerini gösterdiğinin  ortaya çıkmasıyla Pentagon, üslerde dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda  inceleme yaptığını açıklamıştı.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.