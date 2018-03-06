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Pentagon'a Afrin tepkisi

AA |  06 Mart 2018 Salı - 10:35 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 11:25

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning'in PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olarak bilinen ve "Mazlum Kobani" adını da kullanan Ferhad Abdi Şahin'i "General Mazlum" olarak tanımlamasına ilişkin, "Pentagon Sözcüsü, saçmalamaya devam etmiş." ifadesini kullandı.


Aksoy, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında  gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve diplomasi muhabirlerinin sorularını  yanıtladı.

Sözcü Aksoy, Pentagon Sözcüsü Manning'in PKK'lı Mazlum Kobani'ye  "general" nitelemesinde bulunmasına ilişkin bir soruya, şöyle yanıt verdi:
 
"Pentagon Sözcüsü, yine saçmalamaya devam etmiş. PYD/YPG'nin bir  terörist örgüt olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Geçen bir haber  yayımlandı ve ABD'de resmi kurumlar dahil, PYD/YPG'nin PKK'nın bir parçası  olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon Sözcüsü'nün de  haberi olduğunu tahmin ediyorum. Biz gerekli açıklamayı yapmıştık. Daha önce de  bu gibi açıklamalar yapıyordu Pentagon Sözcüsü. Yine bir açıklama yapacağız bu  konuda."
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Rex  Tillerson ile görüşmesinin neticesinde ortaya çıkan ortak mekanizma ve çalışma  grupları çerçevesinde Türkiye'nin ABD'den beklentilerinin belli olduğunu  vurgulayan Aksoy, "PYD/YPG'nin silahlarını teslim etmesini istiyoruz. 8-9 Mart'ta  yapılacak toplantıda bu konular tekrar ele alınacak. Suriye, Suriye'deki  gelişmeler, Menbiç tekrar ele alınacak." diye konuştu.
  
Pentagon Sözcüsü Rob Manning, bir soru üzerine, PKK'nın  elebaşlarından, Mazlum Kobani adını da kullanan Ferhad Abdi Şahin'i "General  Mazlum" olarak tanımlamış, "General Mazlum ve Suriye'de DEAŞ'tan alınan  yerlerdeki yerel askeri konseyleri, DEAŞ ile mücadeleye devam ettikleri sürece  desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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