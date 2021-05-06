Penta Teknoloji halka arz ediliyor! Dünyadaki teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji, halka arzı gerçekletirilecek. Yatırımcı Penta Teknoloji'nin halka arz bilgileri ile ilgili araştırma yapıyor. Sıklıkla 'Penta teknoloji kimin? Penta teknoloji ne iş yapar?' soruları araştırılıyor. Peki, Penta halka arz ne zaman? Penta halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Penta halka arz eşit mi oransal mı? Penta halka arz hisse kodu ne? Penta teknoloji kimin? Penta teknoloji ne iş yapar? İşte tüm detaylar...

Yatırımcı Penta Teknoloji halka arz bilgilerini merak ediyor. Penta Teknoloji 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak. Penta Teknoloji ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Peki, Penta halka arz ne zaman? Penta halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Penta halka arz eşit mi oransal mı? Penta halka arz hisse kodu ne? Penta teknoloji kimin? Penta teknoloji ne iş yapar? İşte tüm detaylar...

PENTA HALKA ARZ NE ZAMAN? PENTA HİSSE FİYAT ARALIĞI NE?

Penta Teknoloji 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor. 32,00 TL-38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle salgın döneminde Türkiye’de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu belirtti.

Özçelik, şunları kaydetti:

"Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL'ye taşıdık.

Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendirecek, elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji'yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız."

PENTA HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK? Penta Teknoloji İş Yatırım Liderliğinde halka arz edilecek. Taleplerinizi İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla iletebilirsiniz.

PENTA HALKA ARZ KİMİN? NE İŞ YAPAR?

Penta Teknoloji’nin yüzde 54,30'u, aktif büyüklüğü ve yatırımları itibarıyla Türkiye’nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim'e ait bulunuyor.

Mersa Sistem’le yaptığı stratejik ortaklık sayesinde Yıldız Holding çatısı altına katılarak sektörde ilk üç oyuncu arasına yükselen Penta Teknoloji, gerçekleştirdiği Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim, Sayısal Grafik ve Exper Bilgisayar şirket satın almalarıyla

sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılığa yatırım yapma stratejisi doğrultusunda ürün

çeşitliliğini artırdı.

Şirket 40’ın üzerinde teknoloji markasında, bilgisayar, çevre birimi ve aksesuarlar, bilgisayar

bileşenleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri, yazılım, yazıcı ve sarf malzemeleri başta olmak üzere, uçtan uca teknolojik çözümleri geniş ürün gamıyla sunabildiği 6 temel ürün kategorisini, yaygın bayi ağı aracılığıyla tüm Türkiye ile buluşturmaktadır. Penta Teknoloji’nin müşterileri, Türkiye’nin tüm bölgelerine yayılmış şekilde faaliyet gösteren, bayi, perakende satıcı, katma değerli satıcı ve alt dağıtıcılardan oluşmakta olup, Şirket’in satış kanalında yaklaşık 9.000 müşterisi bulunmaktadır.

Şirket, çeşitli markalarda Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcı konumundadır. Teknoloji alanında

neredeyse hemen her ürün kategorisinde varlık gösteren Şirket’in, aralarında Autodesk, Logitech, MSI, OKI, ViewSonic, Wacom, ve Xerox’un da yer aldığı, 15 tedarikçi ile 22’den fazla ürün grubu için imzaladığı tek dağıtıcılık anlaşmaları mevcuttur.

Penta Teknoloji Halka Arz Bilgileri

İhraççı: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri: Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Gerçek Kişi Ortaklar

Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı 12.000.000 TL

Ortak Satışı 6.378.752 TL

Toplam 18.378.752 TL nominal değerli paylar

Çıkarılmış Sermaye: 31.724.000 TL

Halka Arz Yapısı: Sermaye Artırımı 12.000.000 TL

Ortak Satışı 6.378.752 TL

Toplam 18.378.752 TL nominal değerli paylar

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 43.724.000 TL

Ek Satışa Sunulan Pay Miktarı: 2.756.809 TL nominal değerli paylar (%15 ek satış oranı)

Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı: %48,34

Fiyat Aralığı: 32,00 TL – 38,00 TL

Satmama Taahhütleri: Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri için 180 Gün

Fiyat İstikrarı: Planlanıyor

Fiyat İstikrarı Süresi: Payların BİAŞ’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün

Halka Açıklık Oranı: %42,03