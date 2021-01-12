Pendik'te motokuryeye çarpan lüks otomobil sürücüsü kaçtı

Kaza, dün gece D-100 karayolu Pendik Köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Kurye Coşkun Baysu 34 BC 4326 plakalı motosikletiyle müşterinin siparişini yetiştirmek için yola çıktı. İddiaya göre arkasından hızla gelen lüks bir otomobil motosiklete çarptı. Motosikletiyle birlikte savrulup yol kenarındaki bariyerlere çarpan kurye kanlar içinde yere düştü. Motosiklet ise sürüklenerek kazanın yaşandığı yerden yaklaşık 150 metre ileride durdu. Lüks otomobilin sürücüsü kazanın ardından durmayarak, kaçtı.

MOTORCULAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri Coşkun Baysu'nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kuryeyi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı noktada başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Motosikletli kuryeye çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayı görerek yardıma koşanlardan Sezer Göktepe, "Biz tesadüfen işten çıktık, evimize gidiyorduk. Motosikletlilerin durduğunu gördük, biz de motosikletçi olarak durduk. Çünkü motosikletçi kaza yapınca motosikletçiden başkası durmuyor. Görgü tanıklarının söylediğine göre bir tane araç vurup kaçmış" şeklinde konuştu. Bir başka motosikletli kurye olan Mehmet Hakan "Vurup kaçması kötü. Şimdi vurmuşsun da en azından bir beş dakika dur da arkadaşa bir yardımcı ol, yazık günah. Şimdi bu adam ekmeği için bu saatte bu yolda. Vurup kaçmış. Motorcular bugün Türkiye'nin yükünü taşıyor. Kurye bu adam, yani paket servis atıyor bu saatte, neden? Herkesten ricamız yolda giderken dikkat etsinler motorculara" diye konuştu.

"MOTORCU DOSTU BARİYER İSTİYORUZ"