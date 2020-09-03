Pendik'te Kurtköy Gişelerine otobüs çarptı

Otobüs firmasının ikinci başkanı Bayram Kulcu, yaşanan kazayla ilgili “Öncelikle yaralı arkadaşlara Allah'tan şifa diliyorum. Binlerce şükürler olsun ağır yaralımız yok. Şu anda 20'nin üzerinde yaralı arkadaşımız var. Hastanelere gidip ziyaret edeceğiz. Cenabı Allah beterinden saklasın. Ya direksiyon hâkimiyetini kaybetti, ya da teknik bir hatadır. Kazalar olabilir, dileğimiz olmaması. Tabi ki üzgünüz. Bir daha olmasın dileğiyle." dedi.