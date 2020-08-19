Pendik’te evde yangın: 1 çocuk öldü 1 çocuk ağır yaralı

Yangın, saat 18.40 sıralarında Esenyalı Mahallesi’nde bulunan bodrum kattaki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

2 çocuğun evde uyuduğu sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evlerinin önünde komşularıyla konuşurken dumanları fark eden anne çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ DİĞERİ İSE AĞIR YARALI

İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Mertcan (10) ve Rabia (4) Büyükkesin’i kardeşleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Mertcan Büyükkeskin’i Tuzla Devlet Hastanesi, kardeşi Rabia Büyükkeskin’i de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Mertcan Büyükkeskin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren kardeşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.