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Kahreden olay! Pencereden kamyonetin kasasına düşen küçük Miray öldü

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 14:56 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 15:01

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki Miray Karakız Uykutalp, yaşamını yitirdi.


?Olay, dün saat 16.00 sıralarında Devrim Mahallesi 3753/23 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Aysu ve Kabil Uykutalp çiftinin çocukları Miray Karakız Uykutalp, pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Uykutalp, park halindeki kamyonetin kasasına düştü. Yaralanan minik Miray, ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü.
 
Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Miray, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
Miray Karakız Uykutalp'ın cenazesi, sabah mezarlıkta kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı’na defnedildi.
 
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İzmir Karabağlar Miray Karakız Uykutalp
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