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Pencereden düşerek ölen trans birey Nefes'in sevgilisi tutuklandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) |  07 Ekim 2021 Perşembe - 22:25 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 22:25

İzmit'te sevgilisiyle tartışma sırasında 5inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan'ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan erkek arkadaşı Tunahan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay önceki gün gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey Nefes Balkan, evinde olduğu sırada sevgilisi Tunahan T. ile tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
Olay sırasında evde bulunan sevgilisi Tunahan T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede evde bazı eşyaların zarar gördüğü, arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılırken, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tunahan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
Hayatını kaybeden Nefes Balkan memleketi Tekirdağda toprağa verildi. Balkanın kesim ölüm nedeni otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. 
 

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İzmit sevgilisi Nefes Balkan
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