Pençe-Yıldırım operasyonundan yeni görüntüler! Mağarada çelik kapı, rehine odası ve...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi.
Mağara içerisinde yapılan aramada;
10 adet 81 ve 100 mm’lik havan mühimmatı,
9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi.
Tespit edilen mağara tahrip edilirken ele geçen mühimmat ve EYP’ler de METİ timimiz tarafından imha edildi.''Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi.https://t.co/967DAIsyIq#MSB #TSK pic.twitter.com/ASqKG0RQVB
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021