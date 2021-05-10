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Pençe-Yıldırım operasyonundan yeni görüntüler! Mağarada çelik kapı, rehine odası ve...

AA |  10 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:49 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 12:04

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
''Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi.
 
Mağara içerisinde yapılan aramada;
 
10 adet 81 ve 100 mm’lik havan mühimmatı,
 
9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi.
 
Tespit edilen mağara tahrip edilirken ele geçen mühimmat ve EYP’ler de METİ timimiz tarafından imha edildi.''Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi.https://t.co/967DAIsyIq#MSB #TSK pic.twitter.com/ASqKG0RQVB

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