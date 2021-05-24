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Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:01 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 9:26

Pençe-Yıldırım Harekatında ikmal faaliyetleri sırasında Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin helikopterden iniş sırasında yaralanırken, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
 
 

 

 

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Pençe-Yıldırım şehit asker
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