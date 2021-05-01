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Pençe - Yıldırım bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:04 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 19:04

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe- Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ile 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı Irak Pençe- Yıldırım
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