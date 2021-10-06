Pençe Şimşek'te 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
DHA | 06 Ekim 2021 Çarşamba - 15:39 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 16:03
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz! Irak
’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK
’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu.