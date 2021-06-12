12 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.29 EURO 10,1810 -0.94
USD 8,4050 -0.28 ALTIN 506,020 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Pençe-Şimşek operasyonunda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

12 Haziran 2021 Cumartesi - 11:05 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 11:05

MSB, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.


MSB 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
 
Mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi."
 
 
 

ETİKETLER

msb ırak operasyon
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.