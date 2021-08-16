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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 1:03 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 1:03

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.


MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadeleri kaydedildi. 
 

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