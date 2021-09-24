Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.
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- Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA | 24 Eylül 2021 Cuma - 21:21 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 21:21