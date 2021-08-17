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Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü

17 Ağustos 2021 Salı - 11:06 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 11:14

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10'a ulaştı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki teröristin öldürüldüğü ifade edildi.
 
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.

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msb terörist pençe şimşek
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