Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki teröristin öldürüldüğü ifade edildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.
Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/nVQzlkCdMU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2021