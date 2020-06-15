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Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi

AA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 8:43 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 10:07

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak’ın kuzeyindeki hedefler, Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi. Yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan uçaklar sınır ötesindeki 81 hedefi imha ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata katılan pilotları tebrik etti.


Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve  saldırı teşebbüslerini artırarak hudut ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK  terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı  düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından düzenlenen ve  "Pençe-Kartal Operasyonu" adı verilen harekat öncesinde hedefler özenle seçildi.
 
Yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan  savaş uçakları düzenledikleri harekatla Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin  Basyan, Gara ve Hakurk’taki terör yuvalarını imha etti.
 
Harekatın planlaması sırasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile  çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilirken aynı özen harekatın icrasında  da sergilendi. Sadece terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan  hedefler imha edilirken harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat  kullanıldı.
 
Sivil hassasiyeti 
Harekatta savaş uçaklarının yanı sıra İHA’lar da görev aldı. Bunların  yanı sıra havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçakları da harekata  katıldı. Harekat kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve  Hakurk’ta belirlenen hedefler bir bir vuruldu. Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında  söz konusu bölgelerdeki 81 hedef kısa sürede imha edildi.
 
Uçakların hedefleri vurmasının hemen ardından mağaralarda ikincil  patlamaların meydana gelmesi dikkati çekti. Söz konusu patlamaların hedeflerdeki  mühimmat ve akaryakıtın isabet almasından dolayı yaşandığı belirlendi.
 
Teröristlerin, vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında  sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için köylerden toplamaya başladığı  tespit edildi.
 
Bunun üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak  atışların iptal edildiği, uçakların emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi.  
 
Hedeflerin vurulma anında harekat merkezinden bu görüntüler geldi...
 
Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi Harekat Merkezi’nde
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar  Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal,  Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde harekat öncesinde brifing aldı.
 
Akar ve komutanların talimatlarının ardından başlayan harekat, Hava  Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare edildi.
 
Akar’dan pilotlara tebrik
 
Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından Akar, üslerine dönüş  yolunda olan pilotlara telsizden seslendi. Pilotları başarıyla tamamladıkları  görevlerinden dolayı tebrik eden Akar, şunları söyledi:
"Pençe-Kartal Operasyonumuz, sizlerin fedakarlığı ve kahramanlığıyla  başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi,  karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör  yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyoruz.  Sizlerle gurur duyuyoruz.   Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı sizi, şahsım,  Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız adına kutluyorum. Vatan size  minnettar.”
 
Pilotlar da Bakan Akar’ın sözlerinin ardından telsizden "Hava  Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız." ifadelerini  kullandı. 
 

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MSB Pençe-Kartal Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı
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