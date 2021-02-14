14 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 -0.46 EURO 8,5290 -0.10
USD 7,0390 0.18 ALTIN 411,560 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Pençe Kartal-2 Harekatı bitti! Acı haberi Bakan Akar duyurdu; PKK'nın kalleş yüzü bir kez daha görüldü...

Pençe Kartal-2 Harekatı bitti! Acı haberi Bakan Akar duyurdu; PKK'nın kalleş yüzü bir kez daha görüldü...

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 3:00 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 3:12

"Pençe Kartal-2 Harekatı'nın bittiğini duyuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat boyunca 3’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Son derece özel ve kritik bir harekat icra edildi. Gerçekten önemli, özel bir harekat yapıldı. Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü" dedi.

Acı haberi de açıklayan Bakan Akar, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" diye konuştu.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Irak'ın  kuzeyi Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen  Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat  Merkezi'ne geldi. Harekatı gün boyunca Harekat Merkezi'nden takip eden Akar,  faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. 
 
 
 
Pençe Kartal-2 Harekatı'ndaki son duruma ilişkin de açıklamalarda  bulunan Akar, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek, hudut  güvenliğimizi sağlamak ve daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmayan, teröristler  tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve  gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa  haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de 'Pençe  Kartal-2 Harekatı' başlatılmıştır. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat  depoları ile sözde karargah yerlerinden oluşan 50'den fazla hedef başlangıçta  hava harekatı ile başarılı bir şekilde tahrip edilmiştir." diye konuştu. Hava harekatını müteakip hedef bölgesine kara unsurları  helikopterlerle indirilerek kara operasyonunun başlatıldığını dile getiren Akar,  şunları söyledi:  "Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş,  3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca 3’ü sözde üst düzey yönetici  olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece  bilinen toplam 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve  milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki  varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır.
 
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun  çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan  13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve  silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın  başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş  ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin  verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın  başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade  edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı  etkisiz hale getirilmiştir. "
  
"Son derece özel ve kritik bir harekat"
 
  
 Operasyonların tamamlandığını, kara ve hava unsurlarının üslerine,  kışlalarına güvenle döndüğünü vurgulayan Akar,  "Şehit vatandaşlarımızla ilgili  adli işlemler Malatya’da başlatılmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk  Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye  en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam  edecektir. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan  rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize  başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz"  ifadelerini kullandı.   Harekatı gerçekleştiren personeli kutlayan Akar, şöyle dedi:  "Son derece özel ve kritik bir harekat icra edildi. Gerçekten önemli,  özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor arazi ve iklim  koşullarında zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen,  yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve  halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde etkisiz hale  getirildi. Şu anda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi olmakla beraber  aldığımız çeşitli duyumlar, istihbarat kurumlarımızın çalışmaları var. Onların  sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde  değerlendirmeler bulunmaktadır. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim  çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları  katliamla şehit ettiler."   Akar sözlerinin sonunda harekatta gösterilen başarı dolayısıyla  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve sıralı komutanları tebrik etti.
 
 
 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
 
  Akar'ın ardından söz alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de, "PKK  terör örgütü unsurlarını etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve  güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut  güvenliğimizi sağlamak maksadıyla yaptığımız bu harekatla teröristlere ait  barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargahları ve de mağaraların imhası  planlanmıştır" diye konuştu. Harekat alanına ilişkin de bilgi veren Orgeneral Güler, "Harekat  alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde, bugüne kadar  icra ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesidir. Bu geniş bölgede  önemli tüm hedeflerin vurulması da planlanmıştır" ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar'ın direktifleri doğrultusunda harekata  ilişkin bütün unsurlar tarafından gerekli hazırlıkların uzun süredir icra  edildiğini belirten Güler, şunları söyledi:  "Haftanin'de, Hakurk ve diğer bölgelerde yaptığımız faaliyetlerden  sonra terör örgütü çok sıkıştı ve bütün ağırlıklarıyla Gara bölgesine  yerleştiler. Kendilerinin burada çok emniyette ve rahat içinde olduklarını  düşünürken işte bu 75 kilometreye 25 kilometrelik alanda bu faaliyeti icra ettik.  Bunların yanında bir de 2015 yılından önceki ortamda kaçırılan personelimiz var.  Bu vatandaşlarımızı da çok çeşitli mağaralarda saklayarak kaçırmaya çalıştılar.  En sonunda istihbarat kurumlarımızdan aldığımız bilgiler, elde ettiğimiz bizim  kendi özel çalışmalarımız, keşif unsurlarının çalışmaları sonucunda bunların Gara  bölgesinde olabileceğine dair çok iyi kanıtlar bulduk ve bunların üzerinde de  çalışmaya başladık. Bu alandaki araziye model araziler ve tesisler yaparak ilgili  birliklerimiz bizzat üzerinde yoğun çalışmalar yaptılar."
 
  
"Hedefler aynı anda vuruldu"
 
 Tüm bu çalışmaların ardından hava harekatının 10 Şubat saat 02.55'te  41 uçakla bölgede belirlenen tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde  başlatıldığını aktaran Orgeneral Güler, "Bu harekatımıza ayrıca Havadan İhbar  Kontrol uçağımız, tanker uçaklarımız, destek uçaklarımızla SİHA'larımız da  iştirak etmiştir. Yine 10 Şubat saat 04.55'ten itibaren kara harekatımız başladı.  Kahraman unsurlarımızı helikopterlerle bu 75'e 25 kilometrelik alandaki  planlanmış hedeflere indirdik. Yaşanan ilk temasta 3 kahraman silah arkadaşımızı  şehit verdik. 3 personelimiz yaralandı" dedi. Orgeneral Güler, çatışmaların harekatın birinci ve ikinci gününde de  aynı şekilde devam ettiğini belirterek, "Üçüncü gün bu mağaraya geldik. Dere  yatağı ve her iki yanında yüzde 60 meyilli olan ve gerçekten bu bölgede Hava  Kuvvetlerinin görerek ateş etmesine kesinlikle mani bir alanda seçilmiş bir  arazi. Mutlak suretle bu yere girmek için ilgili unsurlarımızın bizzat karadan  gidip oraya girmesi şarttı. Dolayısıyla böyle bir yeri seçmişler. Öncelikle bu  her iki tarafta seçilmiş 3 noktaya helikopterlerimizle indirme hava hücum  harekatımızı icra ettik." ifadelerini kullandı.
 
  "3 giriş, 9 oda ve 7 demir kapılı mağara"
 
   Söz konusu mağaranın özelliklerine ilişkin de bilgi veren Güler,  şunları söyledi: "Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın  içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde,  insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir  yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana  getirilmiş. 3. gün akşamüstü mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, unsurlarımız  tarafından yakalanmıştır. 4. gün, yani bugün yine aynı noktadan sabah aynı  şekilde kaçmaya çalışan başka bir terörist de ele geçirilmiştir. Bu teröristler  içerde toplam 8 teröristin olduğunu açıklamıştır."
 
  
 "Model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra edildi"
 
   Harekatın sonucunda 48 teröristin ölü, 2 teröristin sağ olmak üzere 50  teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Orgeneral Güler, şunları  kaydetti:   "Sonuç olarak Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf etmek  için ayrıntılı bir planlama ve hazırlık yapılmıştır. Yapılan bu hazırlığa uygun  şekilde de harekat icra edilmiştir. Özel kuvvetlerimiz, model arazi dahil yoğun  bir eğitim faaliyeti icra etmiştir ve yapmış olduğu bu eğitimin de faydasını  burada bizzat görmüştür. Hava Kuvvetlerimiz mükemmel şekilde hedeflerin tamamını  vurmuştur. Çok ağır zayiat verdirilmiştir ve bundan sonra terör örgütü dün olduğu  gibi bundan sonra da burada kendini artık rahat hissedemeyecektir. Bunu da bundan  sonra onlara her gün yaşatacağız. Tanker uçaklarımız aynı şekilde çok başarılı  görev yapmış. Yaklaşık 4 gündür süren bu operasyonda sürekli olarak uçaklarımıza  ikmal yapmışlardır. Özetle TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette  hissettiği 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara alanını örgüte dar etmiştir."  Orgeneral Güler sözlerini operasyonda görev alan tüm personeli tebrik  ederek tamamladı.
 

ETİKETLER

Pençe kartal harekatı Bakan Akar operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.