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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:17 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 9:26

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

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Pençe- Kaplan Operasyon terörist
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