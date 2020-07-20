Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:17 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 9:26