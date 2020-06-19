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Pençe-Kaplan operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi!

AA |  19 Haziran 2020 Cuma - 14:30 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 14:35

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın  kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu  kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve  saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK  terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu,  planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.
 
Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan  Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek  tek yerle bir ediliyor. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan  çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır  bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.
 

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Pençe-Kaplan Operasyonu TSK PKK
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