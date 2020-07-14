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Pençe Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirildi

14 Temmuz 2020 Salı - 15:55 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 16:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 28. gününe giren Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin ensesindedir." dedi.


Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan  Yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.
 
Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma  Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO  Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış  Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve  sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
 
Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra koronavirüs ile mücadeledeki  tedbirlerin de ele alındığı toplantıdaki talimatlarının ardından  değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada  önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.
 
Kahraman ve fedakar TSK mensuplarının "ölürsem şehit kalırsam gazi"  anlayışı içinde büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gece gündüz, dağ bayır, yaz kış  demeden kendilerine verilen görevleri büyük kahramanlıkla yerine getirmeyi  sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil  milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve  destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir  noktadır." diye konuştu.
 
"Komandolarımızın nefesi hainlerin ensesinde"
 
Terörle mücadele faaliyetlerinin artan azim ve kararlılıkla en son  terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "15  Haziran'da Pençe-Kartal Harekatı ile 6 bölgede teröristlere ait 81 hedef imha  edildi." bilgisini paylaştı.
 
Söz konusu harekatın ardından 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan  Operasyonu'nun Mehmetçik'in büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla devam ettiğini  bildiren Akar, şunları kaydetti:
 
"Bugün 28'inci gününde olunan harekat planlandığı şekilde, Mehmetçiğin  büyük bir  başarısıyla devam etmektedir. Amacımız, halkımızın ve hudutlarımızın  güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terörist unsurların tamamen etkisiz hale  getirilmesini gerçekleştirmektir. Her zaman söylediğimiz gibi başta Irak olmak  üzere tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız.  Operasyonlarımız meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup hedefinde  sadece ve sadece teröristler ile onların barınak, sığınak, silah ve mühimmat  depoları vardır. Bunlar bugüne kadar yapılan faaliyetlerle büyük ölçüde imha  edildi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale  getirilmiştir. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin ensesindedir.  Şehitlerimizin ve gazilerimizin bir tek damla kanlarını dahi yerde bırakmadık  bundan sonra da bırakmayacağız."
 
Faaliyetlerin başarısında en büyük payın şehit ve gazilere ait  olduğuna dikkati çeken Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır  diliyorum, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.
 
Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları kapsamında terörü bitirme  kararlılığıyla çıkılan yolda 83 milyonun desteği, güveni, sevgisi ve duasının  Mehmetçik ile birlikte olduğunu belirterek, "Buradan aldığınız güçle bu  konularda, bugüne kadar olduğu gibi, tarihimize yaraşır bir şekilde görevlerinizi  en iyi şekilde yapacağınıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.
 
"15 Temmuz'da tarihimizde görülmemiş bir ihanet sahnelendi"
 
Diğer terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile de mücadelenin  kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, "15 Temmuz'da asil milletimize,  devletimize, demokrasimize ve TSK'ya karşı tarihimizde görülmemiş bir ihanet  sahnelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliği, 7'den 70'e  asker, sivil bütün fertlerin tek vücut halinde hain darbe girişimine karşı  koyması, bu girişimi çok şükür akamete uğratmıştır." ifadelerini kullandı.
 
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da verilen mücadelenin, Türkiye  ve dünya demokrasi tarihinde önemli bir milat olduğunu ifade eden Akar, "Asil  milletimiz ve TSK, jandarma, emniyet güçlerimizin tamamı ve bunların  vatansever evlatları hep birlikte bu alçaklara karşı gereken cevabı vermiştir.  Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin  tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bu milletimiz göstermiştir." dedi.
 
Hain darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olanlara rahmet,  gazilere şifa dileyen Akar, şöyle devam etti:
 
"Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimiz FETÖ'den temizlendikçe güçlendi,  güçlenmeye devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı,  Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Barış Kalkanı Harekatı, Pençe  Harekatlarının yanı sıra denizlerimizde ve semalarımızdaki faaliyetlerimiz,  tatbikatlarımız, operasyonlarımız artarken elde edilen başarılar da tüm  milletimize gurur verecek düzeyde olmuştur. FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne  kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlenmiş, ihraç edilmiştir. Emekli  olanların dahi peşleri bırakılmamış, 1243 kişinin rütbesi geri alınmıştır.  Haklarında idari işlemler devam edenlerle birlikte toplam 24 bin 060 kişi  hakkında işlem yapılmıştır. OHAL sonrası Bakan kararıyla ihraç edilenlerin sayısı  5 bin 71 olup, geri dönenlerin sayısı ise 478'dir. Silahlı Kuvvetlerimiz bu  konudaki mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Yeni bilgi, belge ve veriler  kapsamında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüceğiz. TSK'nın şanlı üniformasını  hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız."
 
"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
 
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara da değinen Akar,  şu açıklamalarda bulundu:
 
"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde  gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı püskürtürken şehit  düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar,  kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı dileriz. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca  işgal eden ve yıllardır saldırgan bir tutum sergileyen Ermenistan'a karşı  Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, 'tek millet, iki devlet' diye  kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya  devam edeceğiz."
 

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Pençe Kaplan Operasyon terörist
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