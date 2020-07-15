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Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:37 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 11:39

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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