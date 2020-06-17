Pençe-Kaplan Operasyonu! Komandolar Haftanin'de...

Komandolar karadan Haftanin'e karadan girdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.'' ifadesi kullanıldı. Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.
BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİNDE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak’ın kuzeyi Haftanin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.
Harekat öncesinde brifing ile sahadaki son hazırlıklara ilişkin bilgi alan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, harekatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.
OPERASYONA DESTEK MESAJLARI
Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik başlatılan ’Pençe-Kaplan Operasyonu’na ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptılar.
"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"
Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin paylaşımda bulundu. TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:"Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun."
Adalet Bakanı Gül , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un “Ordunun Duası” şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer." dizelerine yer verdi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını belirten Gül, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ İMHA ETMEK MEŞRU HAKKIMIZDIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin, sınırlarına, vatandaşlarına ve güvenlik güçlerine saldıran teröristlerle mücadele etmenin en doğal hakkı ve görevi olduğunu vurguladı.
Ülkenin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullandığına dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu:"Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye'nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları teröre destek vermek anlamına gelir.Milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz. Dualarımız ve desteğimiz kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan Harekatı' tüm süratiyle devam ediyor" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kuzey Irak'ta devam eden harekata ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan' harekatı tüm süratiyle devam ediyor. Türkiye devleti ve milleti, terörün her türüne ve destekçilerine karşı mücadele etmekte tam bir kararlılık içindedir. Aksini düşünenler hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.