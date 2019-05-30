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Pençe Harekâtı'ndan sıcak görüntüler

30 Mayıs 2019 Perşembe - 17:12 | Son Güncelleme : 30 05 2019 - 17:17

Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP’ler ile mayınları da imha ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı'na ilişkin sıcak görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirildi: Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.
 
Operasyonlarda PKK’lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen EYP ve mayınlar da bir bir tespit ediliyor. Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanısıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP’ler ile mayınları da imha etmeye devam ediyor."
 
 

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