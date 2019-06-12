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Pençe Harekatı'nda 45 terörist etkisiz hale getirildi

DHA /AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 9:39 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 12:12

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45'e çıktığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı’na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekâta katılan komandoların, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdikleri belirtildi. Açıklamada "Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi. Son 2 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu" denildi.
 
Ayrıca Pençe  Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava  harekatıyla vuruldu. 
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta  başlayan Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar  kararlı şekilde devam ediyor.
 
Harekat kapsamında, bölgede PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak  ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
 
 
 

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