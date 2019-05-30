Pençe Harekatı'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Harekâtı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.

