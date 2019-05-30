Pençe Harekatı'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 27 Mayıs tarihinde başlattığı 'Pençe Harekâtı' sürüyor. Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu. Özel eğitimli komandoların da katıldığı harekâtta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a ulaştığını duyurdu.Ayrıca, ATAK taarruz helikopterinin yaptığı atışlarla teröristlerin bir doçka mevziini imha ettiği açıklandı.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.