30 Mayıs 2019 Perşembe
İSTANBUL 
28°C / 17°C
GALERİ VİDEO
BIST 87.186 0.00 EURO 6,6890 -0.09
USD 5,9960 -0.25 ALTIN 247,090 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Pençe Harekatı'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  30 Mayıs 2019 Perşembe - 9:02 | Son Güncelleme : 30 05 2019 - 9:53

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Harekâtı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 27 Mayıs tarihinde başlattığı 'Pençe Harekâtı' sürüyor. Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu. Özel eğitimli komandoların da katıldığı harekâtta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
 
 
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a ulaştığını duyurdu.Ayrıca,  ATAK taarruz helikopterinin yaptığı atışlarla teröristlerin bir doçka mevziini imha ettiği açıklandı.
 
 
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.