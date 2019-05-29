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Pençe Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 9:49 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 11:15

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.


Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan  yapılan bilgilendirmede, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs Pazartesi başlatılan Pençe  Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.
 
Bu kapsamda kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve  hava kuvvetleri harekatlarıyla destekli devam eden operasyonlarda, 6 PKK'lı  bölücü teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan bilgilendirmede,  "Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı  15 oldu. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah  mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir." ifadeleri  kullanıldı.
 
Paylaşımda ayrıca komandoların operasyon kapsamında girdiği bir  mağaranın video ve fotoğrafları da yer alıyor.
 

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