Pençe Harekatı başladı, terör örgütünün sözde yöneticileri kaçtı

Telsizlerini ve bazı iletişim cihazlarını tamamen kapatan terör örgütü elebaşlarının, diğer teröristler ile de bağlantıları tamamen kesildi. Öte yandan harekât kapsamında 3 terörist daha öldürüldü. Böylelikle öldürülen terörist sayısı 48'e yükseldi. Harekat kapsamında, 80 el yapımı patlayıcı, imha edilirken, 118 mağara ve sığınak da ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.