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Pençe Harekatı başladı, terör örgütünün sözde yöneticileri kaçtı

15 Haziran 2019 Cumartesi - 9:12 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 9:12

PKK'lı teröristlerin Kandil bölgesinden bomba ve silahları getirip Türkiye'ye saldırı hazırlığı yaptığı Hakurk Vadisi'nin temizlenmesi amacıyla başlatılan "Pençe Harekâtı" devam ediyor.


Pençe Harekatı başladı, terör örgütünün sözde yöneticileri kaçtı.Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; terör örgütünün Türkiye'ye geçiş yolları büyük bir oranda kapatılırken, köşeye sıkışan teröristleri panik sardı. Uzun yıllardır Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesindeki Gocan, Zergele, Berazgir ve Halgurt gibi sivillerin kaldığı köylerde gizlenen terörist başı Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi sözde yöneticileri İran sınırına yakın bölgelerine kaçtı.
 
Telsizlerini ve bazı iletişim cihazlarını tamamen kapatan terör örgütü elebaşlarının, diğer teröristler ile de bağlantıları tamamen kesildi. Öte yandan harekât kapsamında 3 terörist daha öldürüldü. Böylelikle öldürülen terörist sayısı 48'e yükseldi. Harekat kapsamında, 80 el yapımı patlayıcı, imha edilirken, 118 mağara ve sığınak da ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

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