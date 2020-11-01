Pembe elmas fiyatları yükselecek! Çünkü...

Dünyanın en büyük pembe elmas madeni kapanıyor. Dünyada pembe elmasların yüzde 90’ını üreten Avustralya madeni Argyle Elmas Madeni'nin milyonlarca dolar değerindeki pembe taşları tükendi. Kuyumculuk üzerine çalışan tarihçiler, Argyle pembelerinin on yıl içinde 'Faberge yumurtaları' gibi olacağını söylüyor. Piyasada nadir bulunan Argyle pembe elmaslarının fiyatı ise son 20 yılda beş kat arttı

Pembe elmas fiyatları artacak. Neredeyse tüm dünya arzını üreten Argyle Elmas Madeni'nin bu hafta kapanmasının ardından Argyle pembeleri adı verilen pembe elmas fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük pembe elmas madeni, 1970'lerde Batı Avustralya 'nın Kimberley bölgesinde bir grup jeologun bir taşa rastlamasıyla başladı.

Sahibi Rio Tinto 1983 yılında üretime başladığından beri maden, nadir elmasların dünya arzının yüzde 95'ini üretti.

PEMBE ELMASLARIN OLUŞUMU AÇIKLANAMIYOR!

Gül renginden mora dönen taşlar, elmas piyasasının en yüksek fiyatlı elmaslarından biri. Argyle elmasları sadece nadir bulundukları için değil kaliteleri nedeniyle de makbul kabul ediliyor. Argyle pembeleri daima ipi önde göğüsledi ve bunu tamamen doğada oluşma biçimlerine borçlular. Ya da en azından jeologların teorisi böyle. Elmaslarda mavi ve sarı gibi birçok rengin sebebi katışkılardır; taşın içinde atomik seviyede gerçekleşen değişimlerin yarattığı baskıyla gelişen pembe ise bir istisna. Bugün bile jeologlar pembe elmasın oluşmasına sebep veren süreci tam anlamıyla açıklayamıyor.

2019'da Argyle, 373 kişiyi istihdam etti ve 12,9 milyon karat mücevher üretti. Argyle'de çıkarılan elmasların çoğu kahverengidir ve bunların sadece yüzde 5'i değerli taş kalitesinde olmakla birlikte, sürekli olarak yüksek kaliteli pembe elmaslar ürettiği için benzersiz bir yatak olarak biliniyor.

MADEN KAPANIYOR, REHABİLİTASYONU 5 YIL SÜRECEK!

Ancak Rio Tinto, pembelerin arzı biterken ve maden artık altını kazmak ve çıkarmak için çok derin olduğu için madeni kapatmaya karar verdi. Daily Mail'in haberine göre, Rio Tinto, madenin hizmetten çıkarılmasının ve rehabilitasyon çalışmalarının başlamasının, ardından rehabilitasyon ve izlemenin beş yıl süreceğini tahmin ediyor.

9 KASIM'DA EN ÖZEL PEMBE ELMASLAR SATIŞA ÇIKACAK!

Mücevher tarihçileri, Argyle pembe elmaslarının önümüzdeki on yıl içinde 'yeni Faberge yumurtası' mitini yaratacağını düşünüyor. Rio Tinto web sitesinde yaptığı açıklamada, son Argyle pembe elmaslarının bu ay dünyanın dört bir yanındaki uzmanlara 'kaba ihale' olarak bilinen bir ticari satışla satıldığını söyledi. 'Özel Ürünler' ihalesinde ise 10,8 karattan büyük elmasları satacak. 9 Kasım'dan önce hem çevrimiçi olarak hem de Antwerp, Belçika ve Tel Aviv İsrail 'in küresel elmas merkezlerinde toplam 28.399 karat kaba taş gösterilecek.