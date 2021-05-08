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Pembe elbisesiyle beğeni topladı

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 16:34 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 16:34

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, Instagram hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı pembe elbiseli pozlarıyla gündem oldu.


Gizem Karaca, Baraj dizisindeki Bahar rolüyle ekranlarda bot gösteriyor. Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuğa adım adan Gizem Karaca, son çektirdiği fotoğraflarda ayaklarının büyük olması yüzünden dert yandı.
 
Gizem Karaca, karelerde ayağının büyük olmasından dert yandı. Güzel oyuncu binlerce beğeni alan pozlara, "Ayağımın 48 numara çıkması dışında bence güzel fotoğraf" diye yazdı.
 
 
İZMİR'E YERLEŞTİ
 
Oyuncu Gizem Karaca, 2017’de İzmir’in bir köyüne yerleşmişti. Karaca makyajı, kozmetiği bıraktığını, kendisine botanik bahçesi kurduğunu söyledi. Limon, biberiye yağı ve gül suyu yaparak cildine süren Karaca, bu karışımdan krem de üretti.
 

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Gizem Karaca Gizem Karaca elbise Instagram
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