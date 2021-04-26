Pembe ay saat kaçta 26 Nisan? Pembe ay nedir, ne zaman çıkacak, Türkiye’den görülecek mi? Pembe süper ay 2021

Pembe ay 26 Nisan saat kaçta, pembe ay ne zaman olacak 2021? Dolunayın kişiler üzerinde etkisi ortadayken birçok kişi gök olaylarından pembe süper ay hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Akrep dolunayı olarak bahsedilen pembe ay görüntüsü merak ediliyor. Peki pembe ay nedir, saat kaçta çıkacak, Türkiye’den görülecek mi? İşte Pembe süper ay 2021…

Astrolojiyle ilgi duyan vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. 2021 yılının ilk Süper Ay'ı için heyecan dorukta. Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığı an olan Süper Ay (Pembe Ay) ne zaman, Pembe ay 26 Nisan saat kaçta olacak? Pembe ay nedir, Türkiye’den görülecek mi?

Pembe ay nedir?

Pembe ay (süper ay), Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olmasıdır. Bu an Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görünüyor. Bu parlaklık nedeniyle bu olaya pembe ay denir.

Pembe ay almasının nedeni ise renginden değil, erkenden açan yabani bahar çiçeğinden gelir. Bahar çiçeğinin adı phlox subulata olarak bilinir ve Türkçesi Alev Çiçeğidir.

Pembe ay saat kaçta 26 Nisan?

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'ın salı günü sabahına kadar görüneceğini duyurdu. 2021 yılı içerisinde 3 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor. Bu yıl önce 26 Nisan gecesi sonra da 26 Mayıs'ta gözlenecek.