Her 4 kadından 1’inde görülen pelvik taban problemi pek çok kişinin farkında bile olmadığı problemlerin başında geliyor. Pelvik taban disfonksiyonu olarak adlandırılan bu sorun kadınlarda idrar kaçırmak, kabızlık, ağrılı cinsel ilişki gibi sorunların da başlıca nedenlerinden biri. Özellikle doğumdan sonra veya yaşlandıkça zayıflayan pelvik tabanı bazı egzersizler ile güçlendirmek mümkün. Peki, Pelvik taban kas egzersizleri nasıl yapılır? Pelvik taban egzersizlerinin cinsel ilişkiye etkisi nedir? Fizyoterapist Yeşim Ergen pelvik taban sorunlarını ve egzersiz ile nasıl güçlendirilebileceğini anlattı.

Pelvik kaslar mesaneyi, bağırsağı ve uterusu destekleyen kas grubudur. Doğumdan sonra veya yaşlandıkça pelvik taban kasları zayıflar ve pek çok soruna neden olur. Her 4 kadından birinde görülen pelvik taban rahatsızlıkları idrar kaçırmak, kabızlık başta olmak üzere cinsel yaşamı da etkileyen önemli sorunların başında geliyor. Sorun yaşayan kadınların pek çoğu bu durumun farkında olmadan yaşamına devam ediyor. Toplumda yaygın bir şekilde görülen bu problemin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğüne dikkat çeken Yeşim Ergen, “Tedavisi olan bir rahatsızlık fakat fark edilmesi geç olabiliyor. Öyle ki hapşurunca, gülünce meydana gelen sızıntıyı normal sanıyoruz. İdrar kaçırmak, kabızlık, ağrı lı cinsel ilişki kesinlikle normal bir durum değildir” diye konuştu.

Yeşim Ergen pelvik taban sorunlarını ve egzersiz ile nasıl güçlendirilebileceğini anlattı.

PELVİK TABAN DİSFONKSİYONU NEDİR?

‘Pelvik taban kasları’, leğen kemiği olarak bilinen pelvis kemiğinin tabanında yer alan öndeki kasık kemiğinden arkadaki kuyruk sokumuna uzanan, işeme, dışkılama ve cinsel fonksiyonlarda önemli görevleri bulunan kas grubu olarak karşımıza çıkıyor. Bu kaslar aynı zamanda pelvis bölgesinde bulunan organlarımızdan mesane (idrarınızı tutan torba), rahim-prostat ve rektumu (vücudunuzun katı atıkları depoladığı kalın bağırsağın sonundaki alan) da aşağıdan hamak gibi destekliyor. Normalde, vücudunuz pelvik taban kaslarını sıkıp gevşettiği için tuvalete sorunsuz bir şekilde gidebilirsiniz. Fakat, pelvik taban disfonksiyonunuz varsa, vücudunuz olması gerektiği gibi bu kasları kasıp gevşetemez.

CİNSEL İLİŞKİDE SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Kaslarınız zayıflamışsa, öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda veya zorlandığınızda idrar kaçırmanın oldukça yaygın olduğunu belirten Yeşim Ergen, “Pelvik taban kaslarının gerginlik-gevşeyememe durumu veya zayıflığında pelvik taban problemleri ortaya çıkabilir. Semptomlar arasında kabızlık, dışkılamak için zorlanma, idrar veya dışkı kaçırma, kronik pelvik ağrı, ağrılı regl dönemi ve sık idrara çıkma ihtiyacı vardır. Kadınlar, cinsel ilişki sırasında ağrı hissedebilir, erkekler sertleşme sorunu yaşayabilir” dedi.

GÜÇLENDİRMEK İÇİN TERAPİ YAPILIYOR!

Bu soruna birçok durumun neden olabileceğinin altını çizen Ergen, şunları söyledi:

“Yaşlanma, hamilelik , doğum sayısı, zorlu doğum süreci, ameliyat geçmişi (rahim - bağırsak - idrar yolları ameliyatları), aşırı kilo (obezite), devamlı kabızlık - aşırı ıkınma - tuvalette uzun süreli oturma, sık sık ve uzun süre ağırlık kaldırmak ve kronik öksürük risk faktörlerinin başında geliyor. Pelvik taban kasları gerildiğinde ve gevşeyemediğinde “Hipertonik pelvik taban” ortaya çıkar. Pelvik tabanı gergin olan birçok kişi kabızlık, ağrılı seks, idrara çıkmada aciliyet hissi ve pelvik ağrı yaşayabilir. Bu sorunların tedavi sürecinde ise rehabilitasyon süreçleri öne çıkıyor. Fizyoterapi programı manuel terapi, elektrik stimülasyonu, davranış değişiklikleri-mesane eğitimi ve detaylı bir muayeneden sonra kişinin ihtiyacına göre kuvvetlendirme ve/veya gevşeme egzersizlerini içerebilir. Bu program pelvik taban kas gücünü, dayanıklılığını, gevşemeyi ve bunların kombinasyonunu geliştirmek için kullanılır."

PELVİK TABAN KAS EGZERSİZLERİ FAYDALI MI?

Ergen, “Hemen hemen tüm durumlarda, zayıflamış pelvik taban kasları pelvik taban egzersizleri ile güçlendirilebilir. Çünkü bu kaslar vücuttaki diğer kaslar gibidir, düzenli egzersizle güçlenirler. Bu hareketler acil olarak daha sık idrara çıkma ihtiyacı duyan kadınlar için de yararlı olabilir. Bu fiziksel aktiviteler hamile kadınlar için ise vücudun, büyüyen bebeği desteklemesine ve doğumdan sonra mesane veya bağırsak sorunu olma olasılığını azaltmasına yardımcı olacaktır. Bebek doğmadan önceki güçlü kaslar, doğumdan sonra daha kolay normale dönecektir. Doğumdan sonra uygulanmasında ise ileride oluşabilecek idrar kaçırmaları, mesane ve bağırsak sarkmalarını önler, kadının cinsel fonksiyonlarını da düzeltir. Kadınlar yaşlandıkça, menopozdan sonraki hormon değişiklikleri mesane kontrolünü etkileyebilir ve pelvik taban kaslarını zayıflatabilir. Bu egzersizler, menopozun pelvik destek ve mesane kontrolü üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir” diye konuştu.

PELVİK TABAN EGZERSİZLERİNİN CİNSEL İLİŞKİYE ETKİSİ NEDİR?

Güçlü pelvik taban kasları, cinsel ilişki sırasında artan his ve daha güçlü orgazmlar anlamına da gelebileceğini söyleyen Ergen, “Pelvik taban kaslarını güçlendirmek ve eğitmek, erektil disfonksiyon semptomlarını da azaltmaya yardımcı olabilir. Ağrılı seks öyküsünde ise durum daha farklı ve karmaşık olabilir. Kişinin pelvik taban kasları normalden daha kasılı halde veya tetik noktaya sahipse öncelikle kasın normal tonusuna dönmesi sağlanmalıdır.” diye konuştu.