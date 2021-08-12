Pelkas sakatlandı mı, Pelkas kaç hafta yok?

Fenerbahçe'nin bu sabahki antrenmanında Dimitris Pelkas sakatlık geçirdi. Yunan oyuncunun omzunun çıktığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. Pelkas kaç hafta yok?

Fenerbahçe sabah antrenmanında Pelkas’ın omzunun çıktığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Açıklama ise Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” İfadeleri kullanıldı.

PELKAS KAÇ HAFTA YOK?

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre Dimitris Pelkas'ın çıkan omzu yerine oturtulmuş ve tedavisine başlanmış durumda. Oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına yönelik bir bilgi paylaşılmadı.