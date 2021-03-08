Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'e anjiyo yapıldı.

Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Yüzlerce kişi Öztekin için kan vermeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerde Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.

Başarılı bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan usta sanatçının son durumunu kızı açıkladı. Pelin Öztekin, 'Çok seviliyorsun babiş' başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: