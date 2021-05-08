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Pelin Öztekin: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zor
İki ay önce babası Rasim Öztekin'i kalp krizi sonucu kaybeden oyuncu Pelin Öztekin, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasıyla olan fotoğrafını paylaşan Öztekin, "Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş" ifadelerini kullandı.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta hayata gözlerini yumdu. Ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere herkesi yasa boğan sanatçının, oyuncu kızı Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabından babasına özlemini dile getirdi.