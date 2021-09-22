Pelin Karahan yardım için sergi açacak!

2007-2011 yılları arasında yayınlanan, başrolünde yer aldığı 'Kavak Yelleri' döneminden beri resim yapan Pelin Karahan, hobi olarak başladığı bu tutkusunu pandemi döneminde geliştirdi. İlk dönem yağlı boya kullanarak geyşa figürleri üzerine çalışan oyuncu, şimdi kendi geliştirdiği bir teknikle soyut resme yöneldi.
Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; akrilik boyayla çalışma yapan güzel oyuncu, saç kurutma makinesinin fönünü kullanarak renkleri tuval üzerinde dağıtarak rengarenk resimler yapmaya başladı.
ÇOK SAYIDA DERNEKTEN TEKLİF
Geçen sezondan beri 'Bir Zamanlar Kıbrıs/Zafere Doğru' dizisinde rol alan Pelin Karahan, sadece oyunculuğuyla değil yardımseverliğiyle de tanınıyor. Eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile mutlu bir aile tablosu çizen Karahan, bugüne kadar sadece kendi evinin duvarlarını süsleyen tablolarını bir sergi için hazırlıyor.
Ünlü oyuncunun, yardım amaçlı bir sergiyle resimlerini sanatseverle buluşturması için çok sayıda dernekten teklif aldığı öğrenildi.