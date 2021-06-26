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Pelin Karahan'dan bikinili görüntü açıklaması! 'Gıcık bir şey'
Rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi sezon finali yapınca soluğu Bodrum'da alan Pelin Karahan, gözde tatil bölgesinde çekilen bikinili görüntülerinde hep ters ışık kurbanı olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Golden Wings Ödül Töreni’ne katılan Pelin Karahan, "Ödül töreni için İstanbul'a geldim, Bodrum'a döneceğim. Yine işle ilgili bir durum olursa gelirim" dedi.