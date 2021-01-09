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Pelin Akil'in büyük acısı... 'Sahnede kanlar içinde kaldım!'
Ünlü oyuncu Pelin Akil, en son rol aldığı tiyatro oyununda talihsiz bir kaza yaşadı. Akil, “Sahnedeyken parmağım kapıya sıkışınca kanlar içinde kaldım. Elimi sarıp oyunun sonuna kadar görevimi yaptım. İzleyiciye ağlaya ağlaya selam verdim" dedi.
Son dönemin en gözde oyuncularından Pelin Akil, oynadığı tiyatro oyunlarıyla da çok konuşulmuştu. Ancak ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda tiyatro sahnesinde çok talihsiz bir kaza geçirdi.