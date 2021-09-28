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Pelin Akil en büyük korkusunu açıkladı

28 Eylül 2021 Salı - 13:38 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 13:38

Barbaros dizisinde İzabel karakterine hayat veren Pelin Akil, yazın son günlerini eşi Anıl Altan ve ikiz kızları Alin - Lina ile Belek’te geçirdi. Üçüncü çocuk hakkındaki düşüncelerini paylaşan güzel oyuncu, en büyük korkusunu açıkladı.


Pelin Akil ile Anıl Altan 2016’da evlenmiş, 2019’da ikizleri Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Yazın son tatilini kızları ile birlikte Belek’te yapan çift, kalabalık aileleri seviyor. 
 
Pelin Akil, “Üçüncü bebeği istiyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Hem ‘Evet’, hem ‘Hayır’. Çünkü ya yine ikiz gelirse diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet.”  
 
"SADECE OYUN ABLAMIZ VAR" 
 
Öte yandan geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, bakıcı sorunundan dert yanmıştı. Çocuklarına eşi Anıl Altan'ın baktığını söyleyen Akil, şu ifadeleri kullanmıştı: 
 
"Sadece oyun ablamız var. Gerçekten herkese güvenmek çok zor. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil. Ne haberler duyuyoruz sizler biliyorsunuz. Şiddet içeren görüntülere şahit oluyoruz. Zaten birkaç ünlü de bundan dolayı şikayetçi olmuştu... Sürekli bakıcı değiştiren anneleri çok iyi anlıyorum. Vaktimiz olduğu sürece biz kendimiz bakıyoruz. Her anımızı onlarla geçirmeye gayret gösteriyoruz." 

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Barbaros izabel pelin akil Anıl Altan
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