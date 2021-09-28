Pelin Akil en büyük korkusunu açıkladı

Pelin Akil ile Anıl Altan 2016’da evlenmiş, 2019’da ikizleri Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Yazın son tatilini kızları ile birlikte Belek ’te yapan çift, kalabalık aileleri seviyor.

Pelin Akil, “Üçüncü bebeği istiyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Hem ‘Evet’, hem ‘Hayır’. Çünkü ya yine ikiz gelirse diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet.”

"SADECE OYUN ABLAMIZ VAR"

Öte yandan geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, bakıcı sorunundan dert yanmıştı. Çocuklarına eşi Anıl Altan'ın baktığını söyleyen Akil, şu ifadeleri kullanmıştı: