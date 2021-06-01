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Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'ın paylaşımına olay yorum!
Mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde yer alan oyuncu Anıl Altan, ikinci kez kaslarını sergilediği bir kareyi yayınladı. Altan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Pelin Akil ise çocuklarının babasının yeni pozuna kayıtsız kalamadı.
Beş yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Beş yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.