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Pelin Akil çileden çıktı! 'Allah'ım böyleleriyle karşılaştırma'
Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, sosyal medya hesabından ikiz kızları Alin ve Lina ile paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bu sabah Lina ile videosunu yayınlayan güzel oyuncu, kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine yanıt verdi.
Meslektaşı Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Pelin Akil, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı.