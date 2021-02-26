26 Şubat 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.475 -0.87 EURO 8,9090 -0.53
USD 7,3500 -0.04 ALTIN 417,200 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Pelin Akil: Bir gün seveceksin ufaklık

26 Şubat 2021 Cuma - 12:15 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 12:15

Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ve ikiz çocuklarıyla birlikte karlar içinde objektif karşısına geçti.


2016 yılında Anıl Altan ile nikah masasına oturan Pelin Akil, 2019'da ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Akil, eşi ve çocukları ile birlikte çekilen yeni karesini paylaştı.
 
 
"KARDAN KADIN YAPACAĞIZ"
 
Güzel oyuncu, ailesi ile karlar içinde verdikleri poza, "Bizim burada hala karlar erimedi. I·lk fotoğraf Lina'mın karda gu¨ldu¨gˆu¨ tek an, 's¸imdilik'. Seveceksin bir gu¨n ufaklık ve kısmetse bir dahaki karda Alin'imle birlikte kardan kadın yapacagˆız" notunu yazdı.
 
 
Pelin Akil'in gönderisi takipçilerinden 350 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
 

ETİKETLER

pelin akil anıl altan ikizler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.