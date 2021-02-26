Pelin Akil: Bir gün seveceksin ufaklık

Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ve ikiz çocuklarıyla birlikte karlar içinde objektif karşısına geçti.

2016 yılında Anıl Altan ile nikah masasına oturan Pelin Akil , 2019'da ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Akil, eşi ve çocukları ile birlikte çekilen yeni karesini paylaştı.

"KARDAN KADIN YAPACAĞIZ"

Güzel oyuncu, ailesi ile karlar içinde verdikleri poza, "Bizim burada hala karlar erimedi. I·lk fotoğraf Lina'mın karda gu¨ldu¨gˆu¨ tek an, 's¸imdilik'. Seveceksin bir gu¨n ufaklık ve kısmetse bir dahaki karda Alin'imle birlikte kardan kadın yapacagˆız" notunu yazdı.

Pelin Akil'in gönderisi takipçilerinden 350 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.